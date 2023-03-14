Байкальские ондатры спиваются, а местные птицы объедаются насмерть шоколадом

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Неосмотрительно оставляемые на Байкале подношения в виде спиртных напитков или шоколада представляют смертельную угрозу для живой природы. Об этом говорят инспекторы местного заповедника.

Байкальские ондатры умирают из-за подношений, которые оставляют здесь туристы. Инспекторы "Заповедного Подлеморья", природного биосферного заповедника на Байкале, рассказали, что если эти животные натыкаются на ёмкости с алкоголем и употребляют его, то почти сразу умирают. А обитатели местного леса поглощают почти всё съедобное, как сообщает Telegram-канал "Весь Улан-Удэ".

Немалую опасность эти подношения представляют и для птиц, которые могут забрать с собой какую-нибудь конфетку. Если в организм птицы попадёт шоколад, то её также ждет мучительная смерть. Поэтому инспекторы заповедника просят не только не оставлять подношения духам в виде пищи, но и не мусорить при посещении здешних мест.

Ветер разносит мусор достаточно далеко, он может попасться не только птицам и животным, но и долететь до самого Байкала, что приведёт к его засорению. Весь мусор следует относить в специальные контейнеры, а подношения духам должны быть только несъедобными.

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