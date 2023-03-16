Блогерша из Тюмени согласилась сделать на своём теле рекламную татуировку за 120 тысяч рублей

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Блогер из Тюмени Анна Румак решила выставить на продажу место на своём теле под рекламную татуировку.

Как пишет nashgorod.ru, недостатка в покупателях у девушки не было: первый отклик на её предложение поступил уже через полчаса, а спустя 40 минут нашёлся и второй покупатель.

Предприимчивая жительница Тюмени рассказала, что уже не впервые зарабатывает деньги подобным образом.

"На самом деле я уже продавала рекламное место, но на своих ногтях. У меня была 300 рублей начальная цена, в итоге продала за 5 000", — сообщила Румак.

В итоге место на теле блогерши досталось за 120 тысяч рублей Полине Новосёловой, владелице фирмы по банкротству.

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