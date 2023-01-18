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Анна Седокова сделала первую татуировку своему 5-летнему сыну

Шоу-бизнес

Певица, экс-солистка группы "ВИА-Гра" Анна Седокова исполнила мечту своего 5-летнего сына Гектора сделать татуировку.

Анна Седокова
Анна Седокова

Седокова рассказала, что Гектор перед Новым годом передал ей записку, в которой написал о своем желании сделать татуировку.

Певица решила исполнить мечту ребенка, однако настоящую татуировку делать не стала. Она ему подарила набор переводных татуировок. И первым тату Гектора стал лев на плече, которого можно рассмотреть на фото в соцсетях Анны Седоковой.

Также маленький Гектор мечтает сделать дреды, поделилась певица. Однако для исполнения этого желания нужно немного подождать, чтобы отрасли волосы.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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