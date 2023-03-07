Партия "Яблоко" предложила амнистировать россиян, осуждённых за фейки и дискредитацию ВС РФ

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Представители демократической партии "Яблоко" ратуют за амнистию осуждённых за дискредитацию российской армии.

Проект амнистии по уголовным статьям о военной цензуре рассмотрят в Мосгордуме. В случае одобрения документ направят в Госдуму.

В партии объяснили, что с точки зрения права люди, обвинённые по статьям о военной цензуре, не совершили никаких преступлений. При этом отмечается, что амнистия является сейчас эффективным инструментом для того, чтобы осуждённые получили свободу.

"Мы очень надеемся, что милосердие окажется выше политических расхождений, и наши коллеги по Мосгордуме, а вслед за ними депутаты Госдумы, поддержат проект амнистии", — цитирует слова главы фракции Максима Круглова пресс-служба партии "Яблоко".

Ранее сообщалось, что в Тульской области на отца школьницы, нарисовавшей рисунок против СВО, завели уголовное дело.

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