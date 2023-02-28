Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В подвале уфимской мечети избивали и удерживали мальчиков
Илон Маск: Артёмовск почти окружён, и это хорошо
В Гонконге с 1 марта перестанет действовать масочный режим впервые с начала пандемии
Пентагон: ситуация на Украине статична при значительном числе потерь
Марков считает, что власть должна объяснить народу стратегию победы в СВО: люди находятся в горьком недоумении
Замминистра обороны США Каль заявил, что конфликт на Украине может продлиться до трёх лет
В центральной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,0
Московские школьники приняли участие в математическом празднике
Кнутов: в распоряжении ВСУ теперь есть беспилотники, которые в состоянии нанести удар по Москве

Прокуратура оштрафовала на 50 тысяч рублей директора УК после видео с рухнувшим сугробом возле мужчины с ребёнком

0:47
Общество

Прокуратура оштрафовала директора ООО "УК Новый город" после видео с рухнувшим сугробом.

Прокуратура оштрафовала на 50 тысяч рублей директора УК после видео с рухнувшим сугробом возле мужчины с ребёнком

Ранее в Сеть попало видео, на котором видно, как с крыши падает огромный сугроб. Снежная масса едва не убила проходящих мимо мужчину с ребёнком. Об этом сообщает newkhakasiya.online.

Данное происшествие не осталось незамеченным. Прокуратура не только потребовала от управляющей компании очистить все крыши дома от снега и наледи, но также назначила штраф директору "УК Новый город" Игорю Левашову в размере 50 тысяч рублей. Отмечается, что было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Эксперт Шурыгин сообщил о массовых побегах бойцов ВСУ в Британии

Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.

Шурыгин заявил о массовых побегах военнослужащих ВСУ в Великобритании
Андрей Кончаловский заменил актёра Александра Домогарова в постановке Театра имени Моссовета
Кончаловский нашёл замену раскритиковавшему Театр Моссовета Домогарову
Оператор коптера раскрыл тайны беспилотников ВСУ
Рогов заявил о главной битве СВО: ВСУ ждёт провал
Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест" Анжела Якубовская России будет трудно выстоять в схватке с коллективным Западом Виктор Пахомов Не надо идти на поводу у своего аппетита Сергей Лебедев
Сложилась уникальная ситуация, чтобы остановить конфликт на Украине — Лукашенко
"Сейчас я зарабатываю ноль": Даня Милохин признался, что его финансовое положение ухудшилось после отъезда из России
Стали известны сроки нового наступления ВС РФ — Костенко
Стали известны сроки нового наступления ВС РФ — Костенко
Последние материалы
Марков считает, что власть должна объяснить народу стратегию победы в СВО: люди находятся в горьком недоумении
Замминистра обороны США Каль заявил, что конфликт на Украине может продлиться до трёх лет
Прокуратура оштрафовала на 50 тысяч рублей директора УК после видео с рухнувшим сугробом возле мужчины с ребёнком
В центральной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,0
Московские школьники приняли участие в математическом празднике
Кнутов: в распоряжении ВСУ теперь есть беспилотники, которые в состоянии нанести удар по Москве
На Дальнем Востоке увеличится площадь контролируемых из космоса лесов в 2023 году
Украинский медик сообщил о резком увеличении количества раненых бойцов ВСУ в Артёмовске
Полковник Хатылев: ВСУ готовы применить запрещённое оружие
Макгрегор считает, что Зеленский скоро сбежит в Майями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников