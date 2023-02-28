Прокуратура оштрафовала на 50 тысяч рублей директора УК после видео с рухнувшим сугробом возле мужчины с ребёнком

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Прокуратура оштрафовала директора ООО "УК Новый город" после видео с рухнувшим сугробом.

Ранее в Сеть попало видео, на котором видно, как с крыши падает огромный сугроб. Снежная масса едва не убила проходящих мимо мужчину с ребёнком. Об этом сообщает newkhakasiya.online.

Данное происшествие не осталось незамеченным. Прокуратура не только потребовала от управляющей компании очистить все крыши дома от снега и наледи, но также назначила штраф директору "УК Новый город" Игорю Левашову в размере 50 тысяч рублей. Отмечается, что было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

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