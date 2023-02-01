В Красноярском крае директор УК похитил 650 тыс. рублей из сборов на ремонт

В Красноярском крае директор управляющей компании похитил средства жильцов, собранные на ремонт электроснабжения, а в подвале дома разместил майнинг-ферму, пишет издание prmira.ru.

В 2021 году директор УК заключил договор подряда с супругой, она должна была передать проект капитального ремонта системы электроснабжения дома, хотя выполнять такие работы не имела права.

Следствие считает, что мужчина похитил 650 тыс. рублей из средств жильцов. Кроме того, у него обнаружена майнинг-ферма, подключённая к электропитанию дома.

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