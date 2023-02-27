В Крыму предложили освобождать от наказания осуждённых, которые хотят защищать РФ

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Российских осуждённых, которые хотят "загладить вину" и поступить на службу ВС России, можно освобождать от наказания, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, встав на защиту Родины, такие граждане смогут "искупить свою вину".

"Считаю, что нам стоит вынеси на обсуждение и поработать вопрос отсрочки от наказания с перспективой освобождения тех осуждённых, кто решит загладить свою вину, встав на защиту нашей страны", — пояснил политики РИА Новости.

По каким конкретно преступлениям такой механизм может работать, Константинов не уточнил. Как и то, когда именно, и будет ли данная инициатива будет внесена на рассмотрение правительства.

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