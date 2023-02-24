Ходаковский вспомнил о Смутном времени и желании элит "вступать в сговор с захватчиками"

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Александр Ходаковский вспомнил период Смутного времени в России и рассказал о цикличности истории.

Командир батальона "Восток" рассказал о позициях высшей элиты России в период с 1598 года по 1613 год.

"По разным причинам, но в основном из желания сохранить своё положение, высшее сословие прогибалось под внешним давлением и вступало в сговор с захватчиками", — написал Ходаковский в своём микроблоге.

Он отметил, что гордыня не позволяла элите того времени избрать главу страны из собственных рядов, заставляя склонять голову перед кем угодно из чужаков.

Военачальник объяснил, что несмотря на повторяемость истории, необязательно проходить все этапы, так как можно сделать "монтаж".

"Напомню, что именно после преодоления смуты значение бояр начало падать, а значение служилых людей, напротив, начало возрастать", — поделился своими мыслями бывший командир донецкой "Альфы".

Ранее Александр Ходаковский рассказал, что артиллеристы признали свои ошибки на СВО.

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