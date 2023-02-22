Сенатор Нарусова заявила, что "выдавливание" артистов из страны противоречит Конституции РФ

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Сенатор Людмила Нарусова после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию решила заступиться за притесняемых российских артистов.

Мама Ксении Собчак потребовала разобраться с вопросом о запрете артистов.

Об этом рассказал в своём микроблоге Станислав Садальский. По его словам, Нарусова обратила внимание на то, что негативное отношение артистов к проведению спецоперации на Украине не может стать основанием для притеснения граждан РФ, так как это противоречит Конституции Российской Федерации.

Сенатор призвала выяснить, кто притесняет артистов в театре — Министерство культуры или это делается с их молчаливого согласия.

Ранее лишённая ролей в театре "Современник" Лия Ахеджакова призналась, что не может переехать в США из-за возраста.

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