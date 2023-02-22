Лия Ахеджакова призналась, что не может переехать в США из-за возраста

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная советская и российская актриса, народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала, почему не эмигрировала в США после известия об отстранении её от ролей в театре "Современник".

После скандала вокруг "Современника" с письмами от зрителей с просьбой уволить артистку, которые якобы получало руководство театра, коллеги Лии Ахеджаковой предлагали ей уехать из России. Однако актриса отказалась покидать родину. Об этом сообщает "Собеседник".

"Эмигрировать пока не могу. Дима Крымов уже предложил мне приехать к нему в Америку, где он поставит для меня спектакль. Но у меня нет сил на это, не тот возраст", — заявила Ахеджакова.

В настоящее время актриса пока что не решила, чем будет заниматься дальше.

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