Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Глава Минфина: пенсионеры живут слишком долго

Общество

15 июля, в день окончания чемпионата мира по футболу-2018, первый вице-премьер, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что правительство не собирается отказываться от своей идеи о проведении пенсионной реформы.

Глава Минфина: пенсионеры живут слишком долго. 389700.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Силуанов заявил, что российская пенсионная система якобы не сможет нормально функционировать, если не повысить пенсионный возраст к 2030 году. По словам вице-премьера, на сегодняшний день содержание одного пенсионера в России приходится на двоих работников. В среднем, заявил Силуанов, россияне трудятся около трех десятков лет. За это время работодатель перечисляет в Пенсионный фонд 22% от фонда оплаты труда. При это, по словам Силуанова, российские пенсионеры после выхода на пенсию живут в среднем около 22 лет.

Первый вице-премьер Российской Федерации резюмировал, что благодаря пенсионной реформе к 2030 году удастся не только предоставить россиянам достойную пенсию, но и сбалансировать соотношение между работающим населением и пенсионерами.

Напомним, что "Правда.Ру" писала о том, как большинство федеральных средств массовой информации замалчивают не популярную у народа пенсионную реформу, игнорируя проходящие в городах митинги против повышения пенсионного возраста.

Читайте также:

Почему пенсионная реформа — это дефолт власти перед…

Трамп объяснил, почему не считает Россию даже соперником Трамп объяснил, почему не считает Россию даже соперником

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Саратовский депутат разбомбил пенсионную реформу: ему грозит срок
Темы пенсия россияне пенсионеры пенсионная реформа чемпионат мира по футболу
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Познавательно и вкусно. Кино о еде
США и Канада
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Формула небес
Вин Дизель не возвращается назад
Читательский топ
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Новости Все >
Ученые рассказали, почему кофейный аромат полезен
"Сами удивлены": бизнес заявил о снижении коррупции в России
Погибшая от "Новичка" женщина приняла его за духи
Башкирка засудит врачей за забытую в ее теле иглу
Игрок сборной Хорватии погасил кредиты всех односельчан
Разворуют все? Счетная палаты нашла дыры в пенсионной реформе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"

Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.

СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Мир
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"

Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.

СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Мир
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Политика
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
Происшествия
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать

"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.

Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Общество
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Общество
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Жителей регионов будут судить за призывы к революции в мессенджерах
Дарья Касьянова Познавательно и вкусно. Кино о еде Дарья Касьянова Василий Амирджанов Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон Василий Амирджанов Соломон Соловьев Вин Дизель не возвращается назад Соломон Соловьев
Комментарии
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Разворуют все? Счетная палаты нашла дыры в пенсионной реформе
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Низкий IQ и никакой совести: Хиллари Клинтон и ее черные рабы
Ватикан разрешил "христовым невестам" наслаждаться интимом
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Глава Минфина: пенсионеры живут слишком долго
Погибшая от "Новичка" женщина приняла его за духи
Названы регионы-предатели, выступающие "за" пенсионную реформу
ОПРОВЕРГНУТО: СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Названы регионы-предатели, выступающие "за" пенсионную реформу
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России

О сложившемся раскладе политических сил в Турции и возможных действиях турецкой власти в этих условиях в видеостудии "Правды.Ру" рассказал директор Центра востоковедных исследований, тюрколог, кандидат политических наук, доцент Дипломатический академии Владимир Аватков.

Турция двинется от США, но не к России
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Мир
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Мир
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Мир
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украина
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался