Глава Минфина: пенсионеры живут слишком долго

15 июля, в день окончания чемпионата мира по футболу-2018, первый вице-премьер, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что правительство не собирается отказываться от своей идеи о проведении пенсионной реформы.
Силуанов заявил, что российская пенсионная система якобы не сможет нормально функционировать, если не повысить пенсионный возраст к 2030 году. По словам вице-премьера, на сегодняшний день содержание одного пенсионера в России приходится на двоих работников. В среднем, заявил Силуанов, россияне трудятся около трех десятков лет. За это время работодатель перечисляет в Пенсионный фонд 22% от фонда оплаты труда. При это, по словам Силуанова, российские пенсионеры после выхода на пенсию живут в среднем около 22 лет.
Первый вице-премьер Российской Федерации резюмировал, что благодаря пенсионной реформе к 2030 году удастся не только предоставить россиянам достойную пенсию, но и сбалансировать соотношение между работающим населением и пенсионерами.
Напомним, что "Правда.Ру" писала о том, как большинство федеральных средств массовой информации замалчивают не популярную у народа пенсионную реформу, игнорируя проходящие в городах митинги против повышения пенсионного возраста.
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