Путин выразил соболезнования всем пострадавшим и их семьям в связи со взрывом газа в доме в Новосибирске

В результате обрушения подъезда пятиэтажки в Новосибирске погибли восемь человек. Причиной стал взрыв бытового газа.

Соболезнования семьям погибших выразил президент России Владимир Путин. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Заявление российский лидер сделал во время встречи с представителями авиационной промышленности.

Владимир Путин также предложил Новосибирской области помощь из федерального бюджета, если таковая понадобится.

10 февраля в Новосибирской области объявлен траур.

Ранее стало известно, что в Новосибирске в одной из пятиэтажек города произошёл взрыв газа.

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