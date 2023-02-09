В Новосибирске произошёл взрыв газа: подъезд полностью обрушился, есть погибшие

В Новосибирске в одной из пятиэтажек города произошёл взрыв газа, сообщил губернатор области Андрей Травников.

Согласно информации, один из подъездов полностью обрушился.

"В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Сёмке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим", — сообщил глава региона.

Что послужило причиной трагедии, пока неизвестно. На месте работают спасатели, медики и другие службы экстренного реагирования.

Минздрав региона сообщил о том, что один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва газа в подъезде дома.

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