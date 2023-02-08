Количество жертв взрыва газа в Ефремове увеличилось до шести человек

Тульское следственное управление Следственного комитета России сообщило, что число погибших при взрыве газа в Ефремове увеличилось до шести человек, среди которых три женщины и трое мужчин.

"Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются", — говорится в сообщении СУСК.

По данным МЧС РФ, ещё трое людей пострадали в результате взрыва.

Вечером 7 февраля в Ефремове Тульской области произошёл взрыв газа, который привёл к обрушению одного из подъездов пятиэтажного панельного дома №2 по улице Химиков.

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