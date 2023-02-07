Число погибших при взрыве в тульской пятиэтажке возросло до пяти человек

Из-под завалов после обрушения дома в Ефремове Тульской области спасли ребёнка. Об этом сообщили очевидцы. По данным экстренных служб, под завалами ещё продолжают оставаться люди. Сейчас спасатели занимаются их поиском.

По информации на 17.40 мск, число погибших возросло до пяти человек. Трое ранены.

Жильцов взорвавшегося дома в Ефремове эвакуировали в пункт временного размещения, сообщает прокуратура. По информации ведомства, взрыв вызван утечкой бытового газа. Проводится проверка.

По информации на 17.40 мск, под завалами взорвавшегося в Ефремове дома могут находиться до 10 жильцов.

Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в пятиэтажке в Тульской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.