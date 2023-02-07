Газ взорвался в жилом доме в Тульской области

Представители ГУ МЧС заявили, что в Ефремове, который находится в Тульской области, рухнул подъезд пятиэтажного дома.

Предположительно, в здании взорвался газ. Сообщалось, что под завалами могут лежать люди.

По данным Telegram-канала "112", запущена спасательная операция. Как подчеркнули журналисты, погибло минимум четыре человека. Трое жильцов нуждаются в медпомощи, добавили источники.

Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в пятиэтажке, которая находится в Камызяке Астраханской области.

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