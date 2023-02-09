Ученые заявили, что землетрясения в Турции могут сдвинуть полуостров Крым

Землетрясение в Турции может изменить динамику движения тектонических плит. Это, в свою очередь, может повлечь изменение в динамике сейсмологической карты Крымского полуострова. К такомы выводу пришли ученые из Крымской Астрофизической обсерватории. Проще говоря, турецкие землетрясения могут сдвинуть с места Крым.

"Из-за турецкого землетрясения для Крыма может поменяться сейсмологическая карта", — заявил заместитель директора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач.

По словам специалиста, пока сложно делать точные прогнозы. Нужны обширные исследования.

"Мы располагаем самыми современными методами космической геодезии и геодинамики", — говорит эксперт.

По его словам, современные методы исследования позволят понять, чем может грозить для Крыма землетрясение в Турции.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" снял со спутника последствия землетрясения в Сирии.

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