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Геолог Кусонский: землетрясение магнитудой 5,8 у Курильских островов — обычное явление

Общество

Землетрясение, произошедшее вчера, 6 февраля, в Турции и Сирии, посеяло панику среди населения, которое живёт в зоне геологической активности. Сегодня стало известно о подземных толчках возле Курильских островов магнитудой 5,8. Кандидат геолого-минералогических наук Олег Кусонский успокоил россиян, сообщив, что для данного региона это норма.

Геолог Кусонский: землетрясение магнитудой 5,8 у Курильских островов — обычное явление

"Это нормально и связано с геологической жизнью Земли. Есть зоны земной коры на Дальнем Востоке, в Турции, Японии, Америке, которые активно живут геологической жизнью", — объяснил он в беседе с Телеканалом "360".

Длительное затишье в "подвижных" регионах отмечается периодически, но из-за накопившейся деформации происходит землетрясение. На геологическую активность влияет несколько факторов. Одним из них специалист назвал космос. В данный момент идёт 25-й цикл солнечной активности, который длится 11 лет и влияет на Землю.

Кусонский отметил, что никто не знает как себя поведёт земная кора, поэтому невозможно прогнозировать дальнейшие толчки в той же Турции.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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