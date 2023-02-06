В Госдуме призвали вернуть смертную казнь для предателей России

Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил вернуть смертную казнь для предателей России. По мнению парламентария, речь не идет о тех, кто уехал из страны, руководствуясь своими убеждениями. Они "пусть сидят, работают", заявил Колесник. По его словам, высшей меры наказания заслуживают те, кто из-за рубежа критикует Россию.

"Это называется информационная война. Это посерьезнее оружия, в иной раз. Злые языки страшнее пистолета", — заявил депутат депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, нужно отменить мораторий на смертную казнь для подобных людей.

"Решение о снятии моратория принимает не Государственная Дума, а суд. Хотя многие в Госдуме к этому склоняются", — заявил депутат.

Ранее Pravda.Ru писала, что, по версии ГРУ Украины, Россия может начать наступление с трёх разных направлений — Донецкая, Луганская и Запорожская области.

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