Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог Ищенко разгадал планы Польши на Украину
Леонков: первые танки Challenger 2 появятся на Украине с иностранными экипажами
ТАСС: кинорежиссёр Никита Михалков упрекнул ЕС в введении против него санкций
Губернатор Севастополя: над морем сбиты три дрона, силы ПВО РФ отражают атаку
Российские десантники перешли в наступление на Сватовском направлении
ANSA: в Италии арестовали главу банды "Коза Ностра" Маттео Мессину Денаро
ВС РФ ответит танкам НАТО на Украине "Хризантемой", "Вихрем" и "Корнетом"
В школах и вузах Тобольска после сообщений о минировании началась эвакуация
Генерал ВСУ Кривонос: российская армия копит снаряды для скорого наступления

Балицкий призвал ввести смертную казнь за особо тяжкие преступления

Общество

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предложил ввести смертную казнь за особо тяжкие преступления. Он подчеркнул, что безответственность порождает все проблемы, которые на данный момент существуют в стране.

"У нас были случаи, но подонки, которые в пьяном виде зашли в дом, изнасиловали и убили женщину, убили мужа семьи, двоих детей маленьких. В голову выстрелили. Мы этих людей задержали, их судить будут", — отметил политик в интервью телеканалу "Крым 24".

В таком случае, наказание должно быть осуществлено сразу на месте, чтобы не допустить других преступлений, подчеркнул он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Арестович сравнил падение ракеты ПВО в Польше и разрушение дома в Днепре

Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.

Арестович сравнил падение ракеты ПВО в Польше и разрушение дома в Днепре
Пленным солдатам ВСУ показали вечеринки украинских олигархов в Куршевеле: "Жесть просто!"
Пленным солдатам ВСУ показали вечеринки украинских олигархов в Куршевеле: "Жесть просто!"
Зарубин показал, как Зеленский насмехался над словами Путина о Минских соглашениях
Офицер спецназа "Троя": при зачистке Соледара находят прячущихся по чердакам бойцов ВСУ
Сотрудничество с Турцией очень важно для крохотной Сербии Михаил Плисюк Знак зодиака 16 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев На Украину едут пятьдесят американских "генералов" Андрей Николаев
Генерал Милли: США будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления
Спикер ВВСУ Игнат: удар по Киеву 14 января наносился с ЗРК С-300 или С-400
Россиянка Линникова выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная"
Россиянка Линникова выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная"
Последние материалы
Российские десантники перешли в наступление на Сватовском направлении
Эксперты: люди не всегда едят, когда реально голодны
ANSA: в Италии арестовали главу банды "Коза Ностра" Маттео Мессину Денаро
ВС РФ ответит танкам НАТО на Украине "Хризантемой", "Вихрем" и "Корнетом"
В школах и вузах Тобольска после сообщений о минировании началась эвакуация
Генерал ВСУ Кривонос: российская армия копит снаряды для скорого наступления
Польша просит согласие Германии на поставку Украине танков Leopard
РИА Новости: США меняют внешнюю политику из-за потери актуальности Украины
Fox News: военные ВСУ прибыли в США, чтобы учиться применять ЗРК Patriot
Сотрудничество с Турцией очень важно для крохотной Сербии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников