Балицкий призвал ввести смертную казнь за особо тяжкие преступления

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предложил ввести смертную казнь за особо тяжкие преступления. Он подчеркнул, что безответственность порождает все проблемы, которые на данный момент существуют в стране.

"У нас были случаи, но подонки, которые в пьяном виде зашли в дом, изнасиловали и убили женщину, убили мужа семьи, двоих детей маленьких. В голову выстрелили. Мы этих людей задержали, их судить будут", — отметил политик в интервью телеканалу "Крым 24".

В таком случае, наказание должно быть осуществлено сразу на месте, чтобы не допустить других преступлений, подчеркнул он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.