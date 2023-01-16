Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предложил ввести смертную казнь за особо тяжкие преступления. Он подчеркнул, что безответственность порождает все проблемы, которые на данный момент существуют в стране.
"У нас были случаи, но подонки, которые в пьяном виде зашли в дом, изнасиловали и убили женщину, убили мужа семьи, двоих детей маленьких. В голову выстрелили. Мы этих людей задержали, их судить будут", — отметил политик в интервью телеканалу "Крым 24".
В таком случае, наказание должно быть осуществлено сразу на месте, чтобы не допустить других преступлений, подчеркнул он.
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