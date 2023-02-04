Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси

Священника, заменившего в молитве слово "победа" на слово "мир" лишили права проводить Богослужения.

Издание "Подъём" сообщает, что патриарх Кирилл запретил в служении священника Иоанна Коваля из-за жалобы прихожан. Они обратили внимание на то, что батюшка произнёс слово "мир" вместо слова "победа" в молитве "О святой Руси", которую читают в храмах по благословению главы РПЦ с сентября 2022 года.

Клирика обвинили в "самочинии" (самоуправстве). Его проступок будут рассматривать в Дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете Москвы.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что каждый православный приход должен помогать участникам СВО.

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