Адвокат Гаранин: дело экс-главы нижегородского Росприроднадзора может иметь положительный исход

Адвокат Михаил Гаранин прокомментировал судебный процесс над экс-главой межрегионального управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и Марий Эл Олега Кручинина. Правозащитник заявил что, у его клиента нет нареканий к судебному процессу.

Юрист подчеркивает, что Кручинин по-прежнему считает себя невиновным в получении взятки на 11 млн. рублей. В суд также приглашаются важные свидетели, которые дают надежду на положительный исход процесса, передаёт newsnn.ru.

"Надеюсь, недоработки, натяжки и ошибки следствия мы можем доказать, и суд вынесет соответствующее решение. Мой подзащитный вину не признает", — отметил Гаранин.

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