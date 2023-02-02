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Эксперт объяснила, как правильно упаковать вещи при переезде

Общество

Специалист по организации пространства Оксана Лебедева рекомендует уделить особое внимание подготовительному этапу переезда. Следует приобрести малярный скотч, пузырчатую плёнку, ножницы, большие пакеты и плотную верёвку. Лучше отдать предпочтение средним коробкам грузоподъемностью до 20 кг.

Эксперт объяснила, как правильно упаковать вещи при переезде

"Самые тяжёлые и объёмные вещи кладите на дно, маленькие и лёгкие — сверху. Пустоты заполняйте упаковочным материалом", — отметила специалист в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Хрустальные и стеклянные предметы необходимо завернуть в пузырчатую плёнку и положить в коробку с надписью "хрупко". Лебедева рекомендует отдельно сложить вещи, которые понадобятся в первую очередь: зарядные устройства, предметы личной гигиены, аптечка. Все коробки и пакеты лучше подписывать для удобства.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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