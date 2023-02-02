Эксперт объяснила, как правильно упаковать вещи при переезде

Специалист по организации пространства Оксана Лебедева рекомендует уделить особое внимание подготовительному этапу переезда. Следует приобрести малярный скотч, пузырчатую плёнку, ножницы, большие пакеты и плотную верёвку. Лучше отдать предпочтение средним коробкам грузоподъемностью до 20 кг.

"Самые тяжёлые и объёмные вещи кладите на дно, маленькие и лёгкие — сверху. Пустоты заполняйте упаковочным материалом", — отметила специалист в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Хрустальные и стеклянные предметы необходимо завернуть в пузырчатую плёнку и положить в коробку с надписью "хрупко". Лебедева рекомендует отдельно сложить вещи, которые понадобятся в первую очередь: зарядные устройства, предметы личной гигиены, аптечка. Все коробки и пакеты лучше подписывать для удобства.

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