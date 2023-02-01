Роспотребнадзор: Wildberries нарушает закон взимая за возврат товаров деньги

Зампред Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов заявил, что Wildberries нарушает закон, взимая за возврат товаров деньги.

Людей возмутило нововведение на популярном маркетплейсе. Теперь, чтобы вернуть некачественный товар, покупатель должен заплатить от 100 до 300 рублей. В пресс-службе Wildberries отрицают платный отказ от некачественных товаров.

"Практика удержания денег за доставку в пункт выдачи неправомерна. В ближайшее время мы планируем с надзорными органами разобраться в этом вопросе", — подчеркнул Павлов в беседе с "Радио 1".

Он уточнил, что по закону устанавливать дополнительные расходы на потребителя можно только в случае доставки товаров на дом. Однако даже при таких условиях покупатель должен быть об этом предупреждён заранее.

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