В Wildberries не верят, что отравившаяся москвичка купила мухоморы здесь

В пресс-службе компании Wildberries сомневаются, что жительница Москвы, отравившаяся мухоморами, купила их именно на этом маркетплейсе. Также представители компании не уверены, что девушка почувствовала себя плохо именно из-за употребления этого БАДа.

"Есть вопросы и сомнения, действительно ли данная продукция была приобретена у нас, она ли стала причиной недуга, не было ли нарушений рекомендаций производителей данного БАДа по его использованию: ответить на этот вопрос смогут только врачи в ходе экспертизы", — сказали в компании в разговоре с РИА Новости.

На Wildberries объяснили, что они запретили к продаже БАДы с содержанием мухоморов ещё несколько месяцев назад. В компании добавили, что все находящиеся в продаже пищевые добавки должны в обязательном порядке иметь сертификаты качества и разрешения, проверка которых проходит в режиме онлайн автоматически.

Ранее стало известно о госпитализации москвички, отравившейся мухоморами, которые, по её признанию, она купила на Wildberries.