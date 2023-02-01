Священник из Новосибирска Новопашин назвал Зеленского "ошибкой природы"

Настоятель Александро-Невского собора протоиерей Александр Новопашин назвал президента Украины Владимира Зеленского "змеёнышем".

"Товарищ Бендер называл таких, как Зеленский, жертвой аборта. В советское время этих персонажей ещё именовали — ошибкой природы", — сказал Новопашин.

Священник предпочитает называть подобных Зеленскому людей словами Пророка и Крестителя Господня Иоанна — "порождением ехидны, то есть детьми ядовитой змеи, змеёнышами", пишет "АиФ-Новосибирск".

Новопашин отметил, что украинская пропаганда — это страшная сила, которая воздействует на все возрастные категории людей. По его мнению, на Украине выросло целое поколение, ненавидящее русских людей. Священник уверен, что киевская пропаганда уже затронула и ума европейцев.

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