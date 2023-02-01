В Хабаровском районе продолжают убивать бездомных собак

30 января прошло заседание администрации Хабаровского района. Одним из вопросов обсуждения были бездомные животные. Депутаты, власти села Ильинка и его местные жители подняли проблему отлова, содержания и травли собак.

Сразу после заседания активисты обнаружили несколько отравленных животных, сообщает transsibinfo.com. Общество возмущено, что бездомных животных убирают с улиц таким варварским способом.

"Подобные решения противоречат закону. По нормативам животных необходимо стерилизовать, вакцинировать и отпускать. О травле в открытую в документе не говорится ни слова, зато она попадает под статью Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными", — пишет источник.

Со слов главы посёлка, осенью прошлого года случаи нападения собак на людей участились.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.