30 января прошло заседание администрации Хабаровского района. Одним из вопросов обсуждения были бездомные животные. Депутаты, власти села Ильинка и его местные жители подняли проблему отлова, содержания и травли собак.
Сразу после заседания активисты обнаружили несколько отравленных животных, сообщает transsibinfo.com. Общество возмущено, что бездомных животных убирают с улиц таким варварским способом.
"Подобные решения противоречат закону. По нормативам животных необходимо стерилизовать, вакцинировать и отпускать. О травле в открытую в документе не говорится ни слова, зато она попадает под статью Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными", — пишет источник.
Со слов главы посёлка, осенью прошлого года случаи нападения собак на людей участились.
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