В приграничном районе Белгородской области увеличилось число бездомных собак

На территории посёлка Октябрьский Белгородского района наблюдается рост количества бездомных собак после эвакуации граждан из приграничных населённых пунктов.

Как сообщает bel.ru со ссылкой на поселковую администрацию, сейчас сотрудники приюта "Добрый дом" пытаются отловить животных. В среду, 16 ноября, они планируют отправиться в Октябрьский на поиски бродячих собак.

"Количество бездомных собак увеличилось, это точно", — прокомментировали в администрации.

В ведомстве также добавили, что на содержание питомцев отводятся бюджетные средства (10 тысяч рублей на каждое животного).

По информации издания, жители посёлка Октябрьский продолжают жаловаться на бродячих собак, которые собираются в стаи. Так, в минувшее воскресенье, 13 ноября, животные загрызли козу и ранили козлёнка.

Сельчане потребовали от администрации как можно скорее урегулировать проблемы с бездомными собаками.