Свора бездомных собак напала на женщину возле больницы в Оренбурге

На жительницу Оренбурга напала свора бездомных собак возле областной больницы. Об этом пишет 56orb.ru.

Женщина рассказала, что приехала в медучреждение вместе с супругом и двухлетним сыном. Пока она разговаривала с врачами, муж и ребёнок гуляли возле больницы.

Получив консультацию, жительница Оренбурга вышла на улицу и увидела перед собой бездомную собаку. Через некоторое время из кустов выбежали ещё четыре собаки. Одна из них схватила женщину за джинсы и начала тащить. Пострадавшая не смогла устоять.

"В тот момент было очень больно, и я думала, что мне конец", — отметила она.

Крики женщины услышал её муж. Мужчина сумел спугнуть свору собак, однако к этому моменту они уже разорвали джинсы и оставили царапину на ноге пострадавшей. При этом оренбурженка поделилась, что охранники и сотрудники больницы не вышли на помощь.