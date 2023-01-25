Бастрыкин поручил принять меры по бродячим собакам, нападающими на людей в Новосибирске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин призвал решить проблему с бродячими собаками, которые нападают на горожан в одной из районов Новосибирска.

Как пишет "АиФ-Новосибирск", речь идёт о Первомайском районе города, в котором было зафиксировано уже несколько случаев нападения агрессивных животных на людей. Причём последнее нападение случилось буквально на днях — 23 января.

При этом, как отметил Бастрыкин, никаких действий по решению проблемы местными властями принято не было.

В 2021 году по факту нападения бездомной собаки на жителя Новосибирска было заведено уголовное дело, которое до сих пор не закрыто. Бастрыкин потребовал завершить, наконец, расследование по этому делу и сообщить ему о результате.

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