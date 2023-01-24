Металлургический комбинат "Азовсталь" восстанавливать не планируется

Металлургический комбинат "Азовсталь" восстанавливать не планируется. Об этом заявила директор учреждения "Роскапстрой" Юлия Максимова.

"Такие предприятия в таком объеме были уместны и рентабельны, они работали и были загружены. Сейчас я думаю, что экономику региона будут пересматривать", - рассказала Максимова.

По её словам, подобные предприятия уже есть в России, они вполне справляются с выпуском необходимой стране продукции. Поэтому в восстановлении "Азовстали" просто нет необходимости.

Кроме того, по словам Максимовой, экономику региона сейчас будут пересматривать. Основной упор будет делаться на сельское хозяйство.

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