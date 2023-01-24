Крымский мост 26 января закроют на ремонт

Крымский мост 26 января закроют на ремонт. Об этом сообщили в Минтранс России.

"Автомобильное движение на подходах к Крымскому мосту будет временно ограничено 25 января в 23:00, а 26 января с 00:00 до 12:00 — полностью закрыто", — говорится в сообщении ведомства.

О каких конкретно работах идет речь, в ведомстве не уточнили.

Напомним, что в начале октября на Крымский мост была совершена атака боевиками ВСУ. Из-за взрыва были обрушены два пролёта моста. Погибли несколько человек. Движение по мосту было полностью остановлено.

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