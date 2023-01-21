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Пушилин поручил главе донецкого Минздрава подготовить проект строительства в городе новой подстанции медпомощи

Общество

Денис Пушилин поручил главе донецкого Минздрава подготовить проект строительства в городе новой подстанции медпомощи. Об этом врио главы ДНР рассказал в своем Telegram-канале.

Пушилин поручил главе донецкого Минздрава подготовить проект строительства в городе новой подстанции медпомощи

"Давайте проектную документацию готовить уже сейчас. Чтобы потом не терять на это времени. Чтобы, как только мы отодвинули противника на достаточное расстояние — чтобы сразу уже приступили к этим работам", — сказал Пушилин во время встречи с главой республиканского Министерства здравоохранения Дмитрием Гарцевым.

Также Пушилин сказал, что при возможности не стоит этим ограничиваться.

"Я бы и ремонт, и помещения скорой медицинской помощи сразу включил", — заявил врио главы ДНР.

Также Пушилин поручил главе республиканского Минздрава проработать кадровый вопрос. Для этого в Донецк будет организована командировка медиков из регионов, взявших шефство над ДНР.

 

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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