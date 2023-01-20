Во Владивостоке задержан мошенник, который обманул сразу несколько горожан, пользуясь их доверием для собственного обогащения.
Как пишет vostokmedia.com, незнакомец завоёвывал доверие жителей столицы Приморья и брал "взаймы" некоторую сумму денег, обещая вернуть её посредством мобильного приложения или виртуального кошелька.
Одним из обманутых оказался студент, у которого мошенник "занял" пять тысяч рублей и потом заверил, что якобы выполнил перевод нужной суммы заёмщику, показал скриншот выполненного перевода на экране телефона. Однако деньги студент так и не получил, о чём он и сообщил сотрудникам правоохранительных органов.
Выяснилось, что кроме студента, мошенник обманул ещё 58-летнего мужчину, у которого попросил телефон, чтобы сделать "перевод денежных средств". Спустя несколько минут аферист вернул телефон владельцу, который после этого обнаружил пропажу со своего счёта 8 тысяч 800 рублей.
Полиция выяснила, что мошенник обвёл вокруг пальца четырёх граждан, которые добровольно давали ему взаймы деньги, веря показываемому им на мобильном телефоне скриншоту о "выполненном переводе".
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