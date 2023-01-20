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Жители Владивостока сами отдавали свои деньги серийному "электронному мошеннику"

Общество

Во Владивостоке задержан мошенник, который обманул сразу несколько горожан, пользуясь их доверием для собственного обогащения.

Жители Владивостока сами отдавали свои деньги серийному "электронному мошеннику"

Как пишет vostokmedia.com, незнакомец завоёвывал доверие жителей столицы Приморья и брал "взаймы" некоторую сумму денег, обещая вернуть её посредством мобильного приложения или виртуального кошелька.

Одним из обманутых оказался студент, у которого мошенник "занял" пять тысяч рублей и потом заверил, что якобы выполнил перевод нужной суммы заёмщику, показал скриншот выполненного перевода на экране телефона. Однако деньги студент так и не получил, о чём он и сообщил сотрудникам правоохранительных органов.

Выяснилось, что кроме студента, мошенник обманул ещё 58-летнего мужчину, у которого попросил телефон, чтобы сделать "перевод денежных средств". Спустя несколько минут аферист вернул телефон владельцу, который после этого обнаружил пропажу со своего счёта 8 тысяч 800 рублей.

Полиция выяснила, что мошенник обвёл вокруг пальца четырёх граждан, которые добровольно давали ему взаймы деньги, веря показываемому им на мобильном телефоне скриншоту о "выполненном переводе".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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