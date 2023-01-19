Сбежавших российских артистов предложили объявить "врагами народа"

Сбежавших из России артистов нужно объявить "врагами народа". Такое мнение высказал на пресс-конференции глава Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов.

По его мнению, иностранные спецслужбы занимаются финансированием российских лидеров общественного мнения. Через них они транслируют свою позицию в умы россиян. За поведением публичных личностей государство должно пристально следить, считает Карабанов.

"Если человек несет вред обществу и государству, его надо вырезать, потому что он является раковой опухолью", - считает Карабанов.

По его мнению, в России следует вернуть понятие "враг народа". Его Карабанов считает возможным применять к тем артистам, кто позволяет себе антироссийские высказывания. В пример Карабанов привел Аллу Пугачеву.

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