Генерал-лейтенант МВД об уроках НВП в школах: Что человек с передовой может рассказать? Как он убивал?

Генерал-лейтенант МВД Александр Михайлов объяснил, почему введение начальной военной подготовки в школах России — не самая лучшая идея.

Михайлов без энтузиазма отнёсся к инициативе ввести в школах России уроки НВП с приглашением участников спецоперации на Украине.

Ранее депутат Госдумы Владимир Павлов рассказал, как изменится школьное образование в 2023 году.

"Что человек с передовой может рассказать? Как он убивал? Как убивали других? А зачем это детям?" — цитирует слова Михайлова newizv.ru.

Генерал-лейтенант МВД отметил, что нужно понимать, для чего детям военные навыки.

"Как им это пригодится в жизни? Сколько юнармейцев попали на Украину и проявили там себя в ходе спецоперации?" — задался вопросом представитель силового ведомства.

Он не понимает, для чего нужно учиться разбирать автомат Калашникова, так как на фронте этим не занимаются.

"Да и воюют сейчас совершенно другим оружием", — выразил своё мнение Михайлов.

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