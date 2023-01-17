Бывший сенатор Россель считает, что столицей России должен стать Новосибирск

По мнению экс-сенатора, первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, столица России должна быть перенесена из Москвы в Новосибирск.

Политик уверен, что необходимость смены российской столицы уже назрела.

"Столицу России надо менять, но в Екатеринбург — не дай бог. Лучше Новосибирск", — сказал Россель в ходе своего выступления в Уральском филиале президентской академии.

Бывший губернатор добавил, что в любом случае у него нет полномочий по принятию решения насчёт новой столицы РФ.

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