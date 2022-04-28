Слова телеведущего Владимира Соловьева в адрес Екатеринбурга и свердловских властей недопустимы и неприличны. Такое мнение высказал сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Также он намекнул на бесов в душе ведущего.
В эфире программы Соловьёв назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты", на что отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, попросивший журналиста "следить за языком". Однако ведущий снова порассуждал о бесах в городе, вспомнил об идее создания Уральской республики, а также негативно высказался об экс-губернаторе Росселе.
Сенатор заметил, что подобное поведение для телеведущего недопустимо. Россель назвал это оскорблением Свердловской области и губернатора.
По мнению политика, ничего из сказанного Соловьёвым нельзя отнести к Куйвашеву, а переходить на личности недопустимо.
"Конечно, он сказал осторожно, что в городе есть и нормальные люди, которые работают, а есть бесы. Но бесы ведь есть у всех, и в том числе в душе", — подчеркнул Россель в беседе с URA.RU.
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