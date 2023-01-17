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Итоги переписи-2021: украинцы записываются русскими, но русских всё меньше

Общество

Количество русских в национальном составе России снизилось за 10 лет на 5 млн человек, свидетельствуют данные Росстата. Согласно итогам Всероссийской переписи населения (ВПН) 2021 года, изменения этнических параметров в стране весьма существенны, пишут "Новые известия".

Итоги переписи-2021: украинцы записываются русскими, но русских всё меньше

В 2010 году пятерка лидеров выглядела так:

  • русские (111 млн человек),
  • татары (5,310 млн),
  • украинцы (1,927 млн),
  • чуваши (1,435 млн),
  • чеченцы (1,431 млн).

ВПН-2021 показала, что из "топ-5" выпали украинцы.

Количественно их стало меньше на 54% и теперь самыми многочисленными народами оказались русские, татары, чеченцы, башкиры и чуваши.

Причем уменьшилось не только количество русских, почти на 600 тыс стало меньше тех, кто называл себя татарами (4,71 млн против 5,31 млн). Чувашей стало меньше на 368 тыс. (1,067 млн вместо 1,435 млн). Показатель башкирского народа почти не изменился (1,57 млн против 1,58 млн).

При этом количество чеченцев выросло сразу на 17% — политолог Аждар Куртов считает, что это произошло из-за быстрого развития Чечни в экономическом и социальном плане. В таких случаях рождаемость увеличивается, а с учетом того, что чеченцы патриархальны, разводов меньше.

О спаде российских показателей заявил и этнополитолог Владимир Зорин, отметивший при этом, что многие россияне из смешанных браков все равно предпочитают записываться русскими.

"В России национальность определяется по самоопределению, поэтому показатель довольно сильно колеблется. На самом деле, это не украинцев или белорусов стало меньше, это люди сделали осознанный выбор и обозначили свою принадлежность к русскому этносу, что, по сути, единственно верное решение для всех трех национальностей", — цитирует его издание.

Кто действительно количественно уменьшается в России, это финно-угорские народы.

Согласно данным ВПН-2021:

  1. Мордвы стало меньше почти на четверть миллиона (484,4 тыс. против 744,2 тыс. в 2010 году).
  2. Упало на 160 тыс. количество удмуртов (386,4 тыс. против 552,9 тыс.).
  3. Карелами себя указали 32,4 тыс. человек (против 60,8 тыс.).
  4. Коми-пермяками 55,7 тыс. (против 94,4 тыс.).
  5. Коми — 143,5 тыс. (против 228,2 тыс.).

Причинами, про мнению экспертов, увы, являются алкоголь и депрессивная экономика.

Можно понять из данных, что число русских сократилось, но русское население является наиболее многочисленным и составляет 80,8% всех лиц, участвовавших в переписи.

"Всего в стране насчитывается 207 национальностей, а 74,8% населения страны живут в городах. Показатели городского и сельского населения составляли 73,5% и 26,5% соответственно, что самым прямым образом влияет на демографию", — подытожили эксперты.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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