Шукшина опубликовала пост об импортозамещении: Денег потрачено триллионами, результата — ноль

Актриса Мария Шукшина разместила в своём микроблоге пост, в котором говорится о неудачах импортозамещения в России.

В публикации рассказывается, что Владимир Путин отчитал зампреда правительства РФ Дениса Мантурова за то, что государство не заключает с предприятиями контракты.

Автор поста называет такой подход имитацией бурной деятельности.

"Начиная с 2014 года так исполнялась программа импортозамещения. Денег потрачено триллионами, результата — ноль", — гласит текст поста.

Отмечается, что по нацпроектам ситуация складывается похожая.

"Но деньги исправно перетекают из государственного бюджета в "нужные" направления", — бьёт тревогу автор статьи, отмечая, что пустыми отчётами победить НАТО не получится.

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