Владимир Путин остался недоволен скоростью оформления заказов на воздушные суда на предприятиях. Президент РФ поторопил вице-премьера Дениса Мантурова.
Президент России обеспокоен тем, что на заводах до сих пор нет контрактов на 2023 год, поэтому руководство предприятий не понимает своих задач.
"Долго, слишком долго. Пожалуйста, я прошу Вас, ускорьте работу. Контрактов нет, когда они будут?" — спросил глава РФ у заместителя председателя правительства.
Путин призвал Мантрова не "пикироваться".
"Что Вы в самом деле дурака-то валяете? В течение месяца должно быть всё сделано. Не постарайтесь сделать — а сделайте, понятно?" — дал указание российский лидер.
Ранее сообщалось, что оборонные заводы Урала перешли на шестидневную рабочую неделю.
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Генерал-полковник Александр Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.