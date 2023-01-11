Путин отчитал Мантурова за заказы по воздушным судам: "Ну чего вы, в самом деле, дурака-то валяете!"

Владимир Путин остался недоволен скоростью оформления заказов на воздушные суда на предприятиях. Президент РФ поторопил вице-премьера Дениса Мантурова.

Президент России обеспокоен тем, что на заводах до сих пор нет контрактов на 2023 год, поэтому руководство предприятий не понимает своих задач.

"Долго, слишком долго. Пожалуйста, я прошу Вас, ускорьте работу. Контрактов нет, когда они будут?" — спросил глава РФ у заместителя председателя правительства.

Путин призвал Мантрова не "пикироваться".

"Что Вы в самом деле дурака-то валяете? В течение месяца должно быть всё сделано. Не постарайтесь сделать — а сделайте, понятно?" — дал указание российский лидер.

Ранее сообщалось, что оборонные заводы Урала перешли на шестидневную рабочую неделю.

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