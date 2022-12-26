Тарифы ЖКУ предложили увеличивать в зависимости от доходов россиян

По мнению представителей Общественного совета при Минстрое, тарифы на жилищно-коммунальные услуги необходимо повышать, исходя из платёжеспособности россиян. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на главу комиссии совета по ЖКХ Ирину Булгакову.

По словам Булгаковой, на данный момент, когда тарифы пересчитываются, принимается во внимание только инфляция, в результате чего у россиян с невысокими доходами накапливаются задолженности.

Исходя из этого, в Общественном совете было предложено выяснить, сколько именно жителей каждого региона РФ могут платить по коммунальным счетам, не отказываясь при этом от нормальной жизни без ограничений.

"Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения," — пояснила Булгакова.

Руководитель комиссии считает, что тарифы нельзя повышать, если треть жителей региона не в состоянии оплачивать счета, не лишая себя самого необходимого.

"Если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить тридцать и более процентов населения, значит, в субъекте что-то не то с тарифами", — добавила Булгакова.

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