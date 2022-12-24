Депутат Нерсесян о прожиточном минимуме на 2023 год: "Очевидно, не прожить"

Увеличение прожиточного минимума в 2023 году — новость хорошая, однако, омрачает её "не соотносительно" растущие цены на продукты, тарифы за коммунальные услуги и прочие необходимые траты.

По словам депутата ростовской городской думы Юрия Нерсесяна, очевидно, что даже в увеличением прожиточного минимуму, прокормиться и обеспечить себя задача не из простых.

"Прожиточного минимума не хватит даже на нормальное питание. Не говоря уже о том, что человеку нужно покупать одежду, обувь. Да и в современном обществе есть множество других потребностей, которые никак не уложить в прожиточный минимум", — пояснил депутат в беседе с rostovgazeta.ru.

Так, в Ростовской области размер прожиточного минимума составит:

для детей 13,7 тысячи рублей,

для пенсионеров — 11,6 тысячи рублей,

для трудоспособного населения — 14,7 тысячи рублей.

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