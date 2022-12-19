Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о минимальном размере оплаты труда в следующем году. Этот показатель составил 16 242 рубля.

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. МРОТ окажется больше прожиточного минимума трудоспособных граждан на 4%. Соотношение с медианной зарплатой за 2021 год — 45,9%.

"Предлагается установить МРОТ с ростом на 6,3% к предыдущему году", — отметили чиновники.

Ранее член Госдумы Елена Цунаева в разговоре с Pravda.Ru рассказала, как повышение минимального размера оплаты труда повлияет на россиян.

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