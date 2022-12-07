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В Госдуме высказались о новом размере МРОТ: отразится на зарплате бюджетников

Общество

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в беседе с Pravda.Ru рассказала о росте зарплат у 3,5 млн россиян.

В Госдуме высказались о новом размере МРОТ: отразится на зарплате бюджетников

Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году составит 16 тысяч 242 рубля.

Цунаева напомнила, что в этом году минимальный размер оплаты труда повышали дважды.

"С 1 января он вырос до 13 890 рублей, с 1 июня — до 15 279 рублей. А с 1 января 2023 года увеличится еще на 6,3% и составит 16 242 рубля. Это отразится на заработной плате работников бюджетной сферы — зарплата вырастет у 3,5 млн человек", — объяснила представитель Госдумы.

Она отметила, что повышение величины прожиточного минимума и МРОТ поспособствует росту размеров пособий, федеральных и региональных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности.

Ранее депутат Государственной думы Елена Цунаева рассказала, на какие меры социальной поддержки могут рассчитывать граждане РФ на присоединённых территориях.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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