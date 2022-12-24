Визит президента РФ Владимира Путина в Нижний Тагил отменился

Президент России Владимир Путин совершает важные поездки. Недавно он посетил объединённый штаб войск, встретился с Александром Лукашенко в Минске и анонсировал визит в Нижний Тагил.

В ходе поездки планировалось посещение оборонного предприятия "Уралвагонзавод" и правительственное совещание. Однако собственный источник в силовом ведомстве сообщил tagilcity.ru, что визит Путина был отменен.

В связи с ожиданием президента в городе перенесли открытие ёлки в Дзержинском районе, на дорогах работал специальный батальон ГИБДД и были запрещены полёты над Нижним Тагилом.

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