Эксперт Перепёлкин: весёлая новогодняя вечеринка должна опираться на вкусы друзей

Празднование Нового года дома — это всегда очень ответственное мероприятие, заявил доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова, эксперт по событийному маркетингу Николай Перепёлкин, отвечая на вопрос Pravda.Ru о том, как провести весёлую новогоднюю вечеринку.

По его словам, организатору такого мероприятия в первую очередь нужно подумать о своих гостях и их предпочтениях.

"Прежде всего следует ориентироваться на вкусы семьи и друзей. Если компания разновозрастная, наверное, снежные бои будут не совсем уместным развлечением. Вариантов провести именно новогоднюю ночь не так много, ведь этот праздник в большей степени славен своими традициями. Но их можно сделать более яркими с помощью стилизации, приготовления блюд из разных кухонь мира", — пояснил собеседник издания.

Перепёлкин порекомендовал вызвать на дом Деда Мороза и Снегурочку, особенно если на вечеринке будут присутствовать дети.

Кроме того, он добавил, что праздник не останавливается только на застолье и новогодней ночи, ведь незабываемыми можно сделать все зимние каникулы. Эксперт порекомендовал россиянам съездить в небольшое путешествие, а также посетить творческий или кулинарный мастер-класс на новогодних выходных.

"Я советую нашим согражданам искать и создавать собственные традиции, которые будут наполнять жизнь светом, теплом и радостью", — заключил специалист.