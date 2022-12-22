Эксперт по работе с подсознанием: "Никогда не загадывайте желание за других, даже если это дети"

В декабре особенно актуальна тема загадывания желаний и усиления связей с небесной канцелярией. Что нужно учесть, когда хочется правильно осуществить мечту, рассказывает читателям Pravda.Ru специалист по работе с подсознанием и наставник по быстрой трансформации жизни Ирина Лидерман.

Как правильно загадывать желания на Новый год

Люди всегда хотят для себя больше возможностей, чем у них есть сейчас. Правда, не факт, что они ими воспользуются в будущем, но обладать точно хотят. Вполне возможно, что эти желания даже могут напугать, поскольку не все готовы к изменению жизни, но иметь или хотя бы всем говорить, что такая возможность была — опять же хотят все.

Итак, как правильно загадывать желания, чтобы они приносили нужный эффект:

Главное в вашем желании — это легкость. Не просите ничего, исходя из тяжёлых энергий. Например, у вас нет денег, значит, надо попросить больше денег? Но так не работает: если вы загадываете желание большего достатка из состояния нехватки денег, то это приведёт к обратному эффекту — большей нехватке денег.

Не загадывайте желания с целью возможного причинения вреда другим людям. Вы не должны хотеть шубу, только чтобы все подружки обзавидовались. Нужно хотеть так, чтобы никого не обидеть и не травмировать.

При формулировке желания желательно использовать настоящее время. У меня уже есть новая машина. У меня уже стройная фигура. Я каждый год езжу дважды отдыхать на море. Формулировка в настоящем времени сокращает дистанцию между желанием и его реальным воплощением.

Опишите свои эмоции, которые у вас будут при обладании той или иной вещью или при достижении своей цели. Например, "мне так тепло в новой шубе" или "в новом автомобиле я чувствую себя в безопасности", "я наслаждаюсь ароматом новых духов".

Ошибочно думать, что постоянная зацикленность на желании быстрее воплощает его в жизни. Не сосредотачивайтесь на своём желании более чем на 5-10 минут в день. Чем дольше вы будете думать о том, что хотите получить, тем больше напряжения будет создаваться, тем самым отдаляя ваше заветное желание всё дальше.

Чтобы ваши желания исполнялись, важно поставить их на конвейер и контролировать их статус. Не забывайте пересматривать список ваших желаний раз в пару месяцев, ведь они могут меняться, исчезать, реализовываться. Когда вы вычеркиваете ненужные или уже исполненные мечты, то открываете свою жизнь для реализации следующих. Когда одно желание исполнится, обязательно добавляйте ещё несколько вместо того, которое исполнилось.

Никогда не загадывайте желание за других, даже если это дети, супруги, родители или друзья. Желания можно формировать только для себя. Как у вас со здоровым эгоизмом? Развит? Самое время посмотреть на себя глазами, полными любви, перестать критиковать себя и дать себе побольше свободы в проявлении, в загадывании и реализации своих мечтаний. Скажите себе: "Я любимое дитя Творца, я люблю себя, вселенная любит меня", такая практика повысит вашу самоценность и позволит вашим собственным желаниям быстрее воплощаться в жизнь.

Вселенная не помогает тем, кто просто загадывает желания, но ничего не хочет сделать для их реализации. Просто загадать пассивный доход и отдых на островах — не получится. Только если вы планируете делать этот мир лучше и нести развитие и планете, и людям, тогда ваши желания исполнятся. Сейчас такое время, когда обязательно нужно развиваться и проявлять себя в творчестве. Вселенная отплатит вам взаимностью, и ваши желания исполнятся, причём достаточно быстро и легко. Оглянитесь: что бы вы хотели улучшить вокруг себя, может быть, во дворе или в подъезде? Нарядить деревья, к примеру. Для этого купить мишуру и пару пластиковых шариков. Такая отдача миру от вас поможет привлечь и других людей, которые в будущем могут помочь вам с реализацией ваших желаний.

Эти пункты основаны на многолетнем опыте по трансформации жизни. Это те инструменты для исполнения желания, которые позволят легко и просто улучшать свою жизнь и сделать её ярче. От вас требуется только вера в чудеса — истинная, крепкая, непоколебимая — та, которую не сломить ничем. Верьте, и самые искренние и честные желания обязательно исполнятся.

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