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IKEA отсудила у мэрии Новосибирска более трёх миллионов рублей за аренду

Общество

Дочерняя компания IKEA "Ингка Сентерс Рус Проперти Б" в Новосибирске выиграла суд у мэрии города по делу об арендной плате.

Компания обратилась в суд с целью взыскать уплаченную арендную плату, которая была лишней. Однако власти ответили отказом. В ходе судебного разбирательства было принято решение в пользу IKEA. Теперь муниципалитет обязан вернуть компании около трёх миллионов рублей за неосновательное обогащение. Кроме этого, мэрия должна выплатить процент за пользование чужими средствами в размере более 500 тысяч рублей.

"Мэрия Новосибирска готовит апелляцию на решение арбитража", — сообщает "АиФ-Новосибирск".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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