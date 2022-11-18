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В России запустили производство мебели "а-ля IKEA"

Экономика

В России мебельщики начали выпускать аналоги продуктов шведской IKEA, которая ушла с рынка из-за антироссийских санкций, сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Как пояснили в ассоциации, спрос на подобную мебель на российском рынке сохранился.

"С уходом шведского концерна мы переориентировали этот участок, и теперь там производится продукция для сегмента B2B и для маркетплейсов. Также появилась линейка товаров "а-ля IKEA" — матрасы, диваны, кровати в ценовом сегменте "средний минус", — рассказали "Известиям" в одной из компаний-производителей.

Отечественный аналог выпускается также в коллекциях, по большей части продукт немного меняют, но курс на цена-качество остаётся.

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Автор: Екатерина Широкова
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